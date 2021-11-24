Мурманск, 24 ноября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. В Мурманской области темп заболеваемости COVID-19 за неделю снизился на 7%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

«Этому, безусловно, поспособствовали введение дополнительных нерабочих дней и более длительных осенних каникул у школьников. Немаловажную роль в замедлении эпидпроцесса сыграли проведение вакцинации против коронавирусной инфекции, а также введение ограничений при посещении организаций и учреждений», — отметил и.о. главного санитарного врача региона Александр Сергеев.

В возрастной структуре заболевших снизилась доля детей — с 12,6% на 45-й неделе до 11,8% на 46-й.

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Мурманской области коронавирус выявили у 236 человек, семь пациентов скончались.