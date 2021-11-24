Тверь, , 13:27 — REGNUM Новые крупные инвестиционные проекты в сфере деревообработки одобрены 24 ноября на заседании совета по инвестиционной политике Тверской области, которое провёл губернатор Игорь Руденя. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. В общей сложности реализация данных проектов позволят привлечь в регион более 3 млрд рублей инвестиций, будет создано около 350 рабочих мест.

Заседание совета по инвестиционной политике Тверской области Пресс-служба правительства Тверской области

«На Петербургском экономическом форуме президент России Владимир Путин подчеркнул, что инвестиционный потенциал есть у каждого региона и муниципалитета. И очень важно реализовать эти возможности в интересах граждан. Мы последовательно формируем на территории региона дружественный инвестиционный климат. Региональная экономика ориентирована на создание новых рабочих мест. Особое внимание уделяется традиционным приоритетам, один из них — глубокая переработка древесины», — подчеркнул Игорь Руденя.

В частности, на заседании было одобрено решение о признании компании «Сегежская упаковка — Центр» резидентом инновационно-промышленного парка «Боровлёво-3». Компания входит в состав одного из крупнейших в России лесопромышленных холдингов «Сегежа Групп», занимающего лидерские позиции на мировом рынке по производству бумажной упаковки. На ПМЭФ-2021 Тверская область подписала соглашение о сотрудничестве с компанией. «Сенежская упаковка» станет третьим инвестором, разместившим производство на этой площадке. Здесь планируется построить предприятие по изготовлению экологически чистой бумажной упаковки. Проект планируется реализовать в период с 2022 по 2027 годы, а запустить производство инвестор намерен уже в августе 2023 года. Планируется, что в результате будет создано свыше 260 новых рабочих мест для жителей региона.

«Поздравляем с вступлением в нашу большую экономическую семью Тверской области. Надеюсь, что с этим проектом у вас возникнут и другие планы на территории Верхневолжья», — сказал Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул, что необходимо обеспечить сотрудникам возможность комфортно добираться до работы на новой производственной площадке и дал поручение региональному минтрансу при необходимости скорректировать маршруты курсирующих рядом с парком автобусов, синхронизировать их расписание с графиком работы этого и других предприятий, которые будут действовать в «Боровлево 3». Также Игорь Руденя поручил минпрому и службе занятости региона оказать содействие в наборе персонала для будущего производства. Губернатор, кроме того. предложил компании провести дни открытых дверей для студентов вузов и колледжей Верхневолжья, чтобы привлечь на производство молодых специалистов.

Вице-президент по коммерческой деятельности «Сегежа Групп» Александр Харитонов отдельно поблагодарил губернатора за решение по транспортной доступности предприятия для будущих сотрудников.

Также на заседании одобрено включение в перечень приоритетных инвестиционных проектов Тверской области расширение производства Пеновской деревообрабатывающей фабрики. Проект компании «Дискавери-Пено» по модернизации фабрики включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов Российской Федерации в области освоения лесов. Проект предполагает приобретение и установку высокотехнологичного современного оборудования, увеличение мощностей. Реализовать его планируется до 2026 года, будет создано 85 новых рабочих мест. Заместитель генерального директора ООО «Дискавери-Пено» Илья Калинов также поблагодарил за поддержку проекта регионом.

Как уточнили в пресс-службе, начало реализации в Тверской области двух новых крупных инвестпроектов стали результатом дополнительных мер поддержки лесопромышленного комплекса, которые с этого года внедрены в регионе по поручению губернатора.