Нарьян-Мар, 24 ноября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе финансирование учреждений культуры за последние два года не сокращалось. Об этом ИА REGNUM заявила исполняющая обязанности руководителя окружного департамента образования, культуры и спорта культуры Лиана Храпова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По её словам, финансирование осуществляется по госпрограмме НАО «Развитие культуры». В 2021 году на региональный музей было выделено 73 501 тыс. рублей, в 2020 году — 72 537 тыс. рублей. Окружные библиотеки финансировались в 2021 году на сумму 112 662 тыс. рублей, в 2020 — 110 722 тыс. рублей. Культурно-досуговые учреждения НАО в 2021 году получили 521 986 тыс. рублей, в 2020 году — 476 849 тыс. рублей.

Таким образом, финансирование культуры в регионе не только не сокращалось, а даже увеличилось.