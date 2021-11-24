Москва, 24 ноября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, высказавшийся за отмену ЕГЭ, обладает широким кругозором и имеет личное мнение. Об этом 24 ноября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Глава Следственного комитета обладает широким кругозором, он имеет свое личное мнение по наиболее общественно важным вопросам», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, были заявления Бастрыкина согласованы с президентом Владимиром Путиным.

Песков добавил, что тема образования для каждого является одним из важнейших вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бастрыкин заявил, что система ЕГЭ неэффективна и превращает сдачу экзаменов в пытку.

Предложив вернуть в систему школьного образования советские стандарты и назвав советскую школу лучшей в мире, глава следственного комитета отметил, что именно на это — на возвращение к лучшему опыту — пора направить все «наши законодательные предложения».

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