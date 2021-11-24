Ставрополь, , 13:20 — REGNUM В Ставропольском крае избран новый председатель совета старейшин. На этот пост члены общественной организации единогласно утвердили Алексея Карабута. Его кандидатуру внес на рассмотрение председатель краевой думы Николай Великдань.

Алексей Карабут и Николай Великдань Dumask.ru

Голосование состоялось 23 ноября в ходе первого в новом созыве парламента заседания совета старейшин. Алексей Карабут до назначения на пост руководителя организации был главой краевого совета ветеранов.

Под руководством нового председателя совета старейшин организации предстоит готовиться к проведению важных мероприятий, намеченных на 2022 год в связи со 100-летием создания СССР и 80-летием освобождения Ставрополья от немецко-фашистских захватчиков.

Напомним, совет старейшин является консультативным органом при председателе думы Ставрополья.