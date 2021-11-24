На Ставрополье избрали председателя совета старейшин
Ставрополь, 24 ноября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. В Ставропольском крае избран новый председатель совета старейшин. На этот пост члены общественной организации единогласно утвердили Алексея Карабута. Его кандидатуру внес на рассмотрение председатель краевой думы Николай Великдань.
Голосование состоялось 23 ноября в ходе первого в новом созыве парламента заседания совета старейшин. Алексей Карабут до назначения на пост руководителя организации был главой краевого совета ветеранов.
Под руководством нового председателя совета старейшин организации предстоит готовиться к проведению важных мероприятий, намеченных на 2022 год в связи со 100-летием создания СССР и 80-летием освобождения Ставрополья от немецко-фашистских захватчиков.
Напомним, совет старейшин является консультативным органом при председателе думы Ставрополья.