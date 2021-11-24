Нарьян-Мар, 24 ноября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. В 2021 году книжный фонд Ненецкой центральной библиотеки имени А.И. Пичкова (НЦБ) пополнился 7500 книгами на 2,9 млн рублей, в том числе за счет федеральных средств — 823 книги на 525 тыс. рублей для создания модельной библиотеки в п. Красное и 193 книги на 148 тыс. рублей в рамках федеральной субсидии на комплектование библиотек. Об этом ИА REGNUM заявила исполняющая обязанности руководителя окружного департамента образования, культуры и спорта культуры Лиана Храпова.

Книги

По её словам, в 2020 году в фонд НЦБ поступило 7700 книг на 2,8 млн рублей.

Она уточнила, что Ненецкая центральная библиотека имени А.И. Пичкова имеет 33 библиотеки-филиала в населенных пунктах НАО. Совокупный книжный фонд НЦБ насчитывает 418 730 книг и 213 наименований периодических изданий. Обновление книжного фонда происходит за счет средств окружного бюджета, федеральных субсидий, предоставления обязательного экземпляра документов НАО, получения комплектов книг проекта «Губернаторская библиотека НАО» и дара читателей.