Калуга, 24 ноября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев в ходе рассмотрения на публичных слушаниях проекта областного бюджета на 2022 год поднял вопрос об оказании помощи Калужскому государственному университету (КГУ) им. К.Э. Циолковского в развитии медицинской ординатуры. «Кадровый вопрос — самый важный для здравоохранения. У нас уже есть два института, которые выпускают медиков. Выпускники этих институтов должны иметь возможность продолжить обучение в ординатуре именно в Калужской области», — отметил Новосельцев.

Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области Председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев

Эта тема получила дальнейшее развитие на комиссии по здравоохранению регионального парламента. Отмечалось, что в медицинском институте КГУ им. К.Э. Циолковского сейчас учится 641 человек. 44 из них — ординаторы. За пять лет КГУ вложил в развитие медицинского института 150 млн рублей. Уже состоялось 4 выпуска. За четыре года отучились 146 человек. 93 работают в системе здравоохранения области.

«Мы вкладываем собственные деньги, и обращаемся к депутатам парламента с предложением дальнейшего сотрудничества по программе подготовки кадров», — сказал ректор вуза Максим Казак.

По его словам, объем необходимой поддержки составляет 20 млн рублей. Средства планируется направить на оснащение симуляционного центра — площадки, где выпускники-ординаторы смогут сдавать квалификационный экзамен. Предложения вуза члены комиссии регионального парламента поддержали. Данные дополнительные расходы планируется учесть в бюджете региона.

«В этом случае выпускники-ординаторы смогут сдавать квалификационный экзамен в КГУ, не уезжая в другие регионы. Это будет способствовать в том числе закреплению так необходимых нам медицинских специалистов в области», — добавил Геннадий Новосельцев.