Москва, , 13:17 — REGNUM Идеи об отмене ЕГЭ и возврате советской системы образования, высказанные главой СК РФ Александром Бастрыкиным, являются его личным мнением. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ЕГЭ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Глава Следственного комитета обладает широким кругозором, он имеет свое личное мнение по наиболее общественно важным вопросам», — сказал Песков.

По его словам, тема образования является важной для каждого, в том числе и для главы СК РФ: «Он высказал свою точку зрения, и я уверен, что наше министерство просвещения и министерство образования внимательно прислушаются ко всем точкам зрения и далее самостоятельно выстроят линию по развитию нашей системы образования».

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