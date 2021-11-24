Омск, 24 ноября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Перед судом предстанет житель Омской области, надругавшийся над 15-летней девочкой. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 ноября в региональном следственном управлении СКР.

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Ранее судимый за изнасилование 56-летний мужчина обвиняется по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении несовершеннолетней»).

По данным следствия, злоумышленник освободился из мест лишения свободы в декабре 2020 года. Днём 24 июня 2021 года он увидел на улице 15-летнюю школьницу, подошёл к ней и попросил помочь найти якобы убежавшего в лес кота.

В лесополосе мужчина напал на девочку и, угрожая убийством, применяя насилие, совершил действия сексуального характера.

Прибежав домой, девочка рассказала обо всём матери. Подозреваемого задержали в этот же день. Он был арестован.

«Несмотря на то, что обвиняемый пытался отрицать свою вину, следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения», — говорится в сообщении ведомства.