Половина госкомпаний Черногории заканчивают год с убытками
Подгорица, 24 ноября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Из 20 государственных компаний Черногории, которые находятся в ведении министерства капитальных инвестиций 10 работали с убытком, а 10 — с прибылью.
Согласно отчету, больше всего потеряла Черногорская система распределения электроэнергии (CEDIS), чистый убыток которой составил 3,4 миллиона евро. За ними следуют авиакомпания To Montenegro (убыток 2,6 млн евро), Барское пароходство — Barska plovidba (2,5), Черногорское пароходство — Crnogorska plovidba (1,3) и Montecargo (1,1).
Больше всего прибыли получила Черногорская система передачи электроэнергии (CGES), — 14,3 млн евро. За ней следуют аэропорты Черногории (5,3 млн евро), угольная шахта (3,6), строительная компаниMonteput с 1 млн евро и железнодорожные дороги Черногории с чистой прибылью 936 000 евро.
Согласно этим данным, затраты на заработную плату и компенсацию заработной платы для 20 компаний составили 84 миллиона евро, и они увеличились по сравнению с 2019 годом на 2,2 процента, а по сравнению с 2020 годом — на 3,8 процента.