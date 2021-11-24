Москва, , 13:15 — REGNUM До Нового года пройдет ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина и в настоящее время рассматриваются разные даты ее проведения. Об этом 24 ноября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Как в эту (дату, 23 декабря — ред.), так и в другие тоже рассматривается. До Нового года пресс-конференция состоится», — сказал он в ответ на вопрос о том, рассматривается ли 23 декабря в качестве возможной даты проведения пресс-конференции российского лидера.

«До Нового года пресс-конференция состоится», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «Саммит за демократию», который организуют Соединённые Штаты Америки, это новая попытка поделить страны на хорошие и плохие.