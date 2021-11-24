В МИД РФ уличили США в незнании базовых нужд собственной страны
Москва, 24 ноября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Вашингтон не имеет базовых представлений о собственной стране ни в сфере соблюдения прав человека и свободы слова, ни в энергопотреблении. При этом он пытается диктовать свои правила другим странам, влезая в энергетическую политику суверенных государств. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя брифинг министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм, во время которого она не смогла ответить на вопрос журналиста о ежедневных объёмах потребления США баррелей нефти в день.
Захарова добавила, что Вашингтон уже много раз «пытался поменять и менял власть в нефтегазодобывающих странах, лишь бы «продолжать не знать собственной нужды».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что в то время как ОПЕК поддерживает стабильность добычи и цен на мировом нефтяном рынке, США постоянно стремятся к его разбалансировке.