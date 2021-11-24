Москва, 24 ноября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Вашингтон не имеет базовых представлений о собственной стране ни в сфере соблюдения прав человека и свободы слова, ни в энергопотреблении. При этом он пытается диктовать свои правила другим странам, влезая в энергетическую политику суверенных государств. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя брифинг министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм, во время которого она не смогла ответить на вопрос журналиста о ежедневных объёмах потребления США баррелей нефти в день.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Министр энергетики США не знает, сколько её страна потребляет нефти в день. Даже примерно. При этом Вашингтон влезает в энергетическую политику суверенных стран не своего континента, рассказывая, кому, сколько и какой энергии нужно, какие трубопроводы хорошие, а какие нет, и что за участие в проекте «Северный поток — 2» необходимо вводить санкции», — отметила в своём телеграмм-канале российский дипломат.

Захарова добавила, что Вашингтон уже много раз «пытался поменять и менял власть в нефтегазодобывающих странах, лишь бы «продолжать не знать собственной нужды».

«Вот так во всём: о себе не владеют базовыми представлениями (от соблюдения прав человека и свободы слова до энергопотребления), а берутся переделывать весь мир», — констатировала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что в то время как ОПЕК поддерживает стабильность добычи и цен на мировом нефтяном рынке, США постоянно стремятся к его разбалансировке.