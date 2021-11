Вашингтон, , 13:14 — REGNUM Онлайн-игра Final Fantasy XIV получила премию Golden Joystick Awards 2021 в номинации «Лучшее сообщество». Об этом 24 ноября сообщает портал GamesRadar.

Многопользовательская игра Final Fantasy XIV Скриншот с YouTube

На награду в этой категории также претендовали Monster Hunter Rise (Capcom), No Man's Sky (Hello Games), Destiny 2 (Bungie), Magic: The Gathering Arena и платформа для создания видеоигр Dreams. Отметим, что Final Fantasy XIV стала стремительно набирать популярность в 2019 году, после релиза дополнения Shadowbringers.

Напомним, оригинальная Final Fantasy XIV вышла 30 сентября 2010 года. Разработкой игры занимается японская компания Square Enix.

Читайте ранее в этом сюжете: Final Fantasy XIV ставит новые рекорды по количеству игроков