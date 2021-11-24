24 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление начальника пресс-службы штаба так называемой операции объединенных сил Ярослава Мельничука, который опроверг применение украинской армией комплексов «Джавелин» в Донбассе.

Мирослава Романенко, , 19:38 — REGNUM Начальник пресс-службы штаба так называемой операции объединенных сил Ярослав Мельничук опроверг применение украинской армией комплексов «Джавелин» в Донбассе. Об этом, как сообщает 24 ноября ИА Красная Весна, сообщила «Украинская правда».

Предчувствие Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«По состоянию на данный момент на Донбассе «Джавелины» не использовались», — сказал Мельничук.

Вместе с тем в Генеральном штабе ВСУ сообщили о проведении испытаний и учений с применением американского противотанкового комплекса.

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Опровержение ранее сделанного руководителем Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кириллом Будановым заявления о применении в Донбассе противотанковых ракетных комплексов Javelin обсудили на телеграм-канале украинского журналиста Максима Назарова («Наглый»). Многие не понимают, почему украинское военное руководство не может согласовать по данному вопросу единой версии. Иные предположили, что заряды были проданы третьей стороне, а подобными заявлениями на Украине отчитались об их «применении».

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«Украинская разведка во главе с болтуном [Кириллом] Будановым уже на весь мир растрезвонила, что Украина впервые использовала летальные «Джавелины» на Донбассе (что прямо запрещено Минскими договорённостями). Штаб ООС же сообщает, что всё это враньё. Чёт прям кумарят они сильно», — отметил Назаров.

ПТРК Javelin Stuart A Hill AMS

«Левая голова не знает, что делает правая…» — отреагировал Frog1991.

«Сначала похвастаться захотели, потом поняли, что… могут получить [сдачи], и не только виртуально», — добавила Наталья.

«Может, уже… [украли] и продали. И не знают, что придумать», — предположил Fabius.

«Вопрос: «По чему стреляли?». А если подумать, то коллективный Запад вместе с подгавкивающей колонией уже просят Россию: ну нападите, пожалуйста. По*рену на горы трупов украинцев, по*рену на саму территорию. «Инструмент» для [той] работы, [для] которой его создавали, должен действовать. Ну… вперед, гидные (достойные — М. Р.)… если ума нет», — пишет Aleksei R.

«Они вообще между собой не контактируют, что не могут согласовывать свои заявления? Даже страшно, а вдруг и правда нападение, они будут руководить по принципу «лебедь, рак и щука?» — задалась вопросом Таисия.

«У них разные целевые аудитории», — считает Дмитрий Н.

«Это не только запрещено Минском, а и нарушает условия поставки «Джавелинов». Их конкретно поставили с условием применения только при «прямом наступлении войск РФ», — написал Dima B.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Он вещает не из генштаба, а из Пентагона или ЦРУ. Во… страна, во… независимость», — отреагировал Анатолий.

«Наверно, аудит сделали, а парочки [боезарядов] «Джавелинов» не хватает, ибо… [украли] и продали. Вот и отчитались американским друзьям, что «использовали против Путина», — подытожила Alisa Fox.

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