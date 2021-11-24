Москва, 24 ноября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») поблагодарил врачей за их борьбу против коронавируса и подчеркнул, что выступает за добровольную вакцинацию и в этом он исходит из позиции президента РФ Владимира Путина.

Duma.gov.ru Пётр Толстой

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«Тема борьбы с вирусом — не только медицинская. Я в своей позиции по необходимости вакцинации исхожу из позиции нашего президента В.В. Путина, не раз говорившего о добровольности такого решения для каждого гражданина. Любое решение о здоровье человека должно быть осознанным и свободным. Защита прав граждан, объединение, а не разделение людей — прямая обязанность каждого депутата, и об этом тоже не раз говорил наш президент», — отметил Толстой в телеграм-канале.

Парламентарий считает правильным обсудить предлагаемые правительством меры по введению QR-кодов, тут нужен подробный анализ и вдумчивая дискуссия об эффективности подобных мер, а не поиски врагов и взаимные обвинения.

«Рад, что мою позицию разделяет большинство коллег в Думе, приглашаю к этому обсуждению и уважаемых главных врачей, если это не помешает им спасать больных», — подчеркнул он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, врачи одиннадцати российских больниц, в том числе главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, направили открытое письмо политикам и артистам, критикующим принуждение к вакцинации от коронавируса. Авторы письма пригласили адресатов в «красные зоны».