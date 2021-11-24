Москва, 24 ноября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Вместо армейской службы призывники с медицинским образованием смогут поработать по специальности на Дальнем Востоке. С такой идеей на заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации выступил первый замглавы Минздрава РФ Виктор Фисенко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы хотим попробовать внедрение альтернативной службы, когда молодой человек, призываемый в армию с медицинским образованием, может отработать это время в первичном звене здравоохранения на Дальнем Востоке», — сказал Фисенко.

По его словам, именно на Дальнем Востоке остро ощущается нехватка медицинских кадров.

Фисенко также отметил, что идея уже обсуждалась с губернаторами и представителями Минвостокразвития РФ.