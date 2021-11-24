Стокгольм, , 14:06 — REGNUM После того, как «Центристы» отказались поддерживать правительственный законопроект по бюджету Швеции на 2022 год, партия «Зеленых» всерьез задумалась о своем будущем месте в правительстве Магдалены Андерссон, бюджет которой принят не будет. Об этом заявила лидер партии Мэрта Стеневи в интервью новостному агентству TT.

Мэрта Стеневи Mp.se

На вопрос, может ли ее партия покинуть коалиционное правительство с «Социал-демократами», Стеневи ответила следующее: «Сейчас мы должны решить, что для нас означает ситуация, при которой наш бюджет не проходит в парламенте».

В то же время Стеневи отказалась давать четкий ответ.

«В течение этого дня мы будем думать, что означает решение «Центристов» по нашему бюджету», — ограничилась политик.

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