Москва, 24 ноября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Второй день недели, 23 ноября, стал для котировок нефти неожиданно успешным торговым днем, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Uusisuomi.fi Нефтедобыча

«Открывшись по цене чуть ниже $80, к концу торгов бочка нефти марки Brent подорожала на 3,25%, а цена закрытия составила $82,29, в моменте укрепляясь до $82,64 за баррель.

Фокус инвесторов на вчерашних торгах был направлен на объявления касательно распродаж стратегических запасов нефти разных стран, а также на развитие геополитической ситуации вокруг России.

Успокоение в случае России наступило после переговоров глав генштабов РФ и США, что позитивно отразилось как на рубле, так и на котировках нефти. Но основным моментом для подорожания стала новость о выделение из стратегического запаса нефти США 50 млн баррелей для продажи. 18 млн должны быть реализованы в ближайшее время, еще 32 млн — в течение 2−3 месяцев.

Итоговое количество продаж запасов разными странами должно достигнуть 70−80 млн баррелей. При этом цены на нефть не начали снижение, а наоборот, стали расти.

Причина этого в том, что ОПЕК объявил о том, что готовит ответ на такие действия правительств стран, которые поддержали США в этом вопросе.

Трейдеры ждут сокращения роста добычи нефти, также обращая внимание на то, что объемы, выделенные для продажи, оказались значительно скромнее ожиданий.

Предполагаемый коридор движения котировок нефти на сегодня, 24 ноября, составляет — $81,50−83,00 за баррель Brent», — считает эксперт.

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