Подгорица, 24 ноября, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Законопроект об азартных играх и призовых играх, который будет представлен в правительство Черногории до 2021 года, представляет собой значительный шаг вперед в области предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, заявил представитель министерства финансов Янко Одович.

Азартные игры

«Новый закон создаст лучшую среду для развития рынка и привлечет организаторов из-за рубежа и повысит финансовую дисциплину. Он также обеспечит более высокие поступления в бюджет Черногории за счет сокращения масштабов хищений, уклонения от уплаты налогов и неуплаты сборов», — сказал он.

Законопроект будет представлен в правительство до конца этого года, после чего законопроект будет отправлен в парламент для обсуждения.

Таким образом, как заявило министерство, оно присоединится к пакету законопроектов, находящихся в парламентской процедуре, в пакете с проектом закона о бюджете Черногории.