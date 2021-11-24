Санкт-Петербург, 24 ноября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. За минувшие сутки в стационары Петербурга, перепрофилированные на лечение пациентов с COVID-19 и пневмонией, были доставлены 368 человек, это на 88 человек больше, чем в предыдущие сутки, сообщили 24 ноября в городском оперативном штабе. Рост наблюдается после существенного снижения госпитализации в предыдущие дни.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

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В коронавирусных стационарах Петербурга в настоящее время находится 6520 человек, это на 186 пациентов меньше, чем сутками ранее. Выписаны из больниц за прошлые сутки 483 человека (+412 к показателю предыдущих суток). В реанимации находятся 622 человека (-3), в том числе 322 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (+2).

Всего для больных с COVID-19 и пневмонией в Петербурге развернуто 8888 коек в 15 городских и трех федеральных стационарах. Свободны 48,19% коек от норматива Минздрава.

Амбулаторное лечение от COVID-19 в Петербурге получают 33 732 пациента, это на 1039 человек меньше, чем сутками ранее. Еще 4229 контактных лиц находятся на домашнем карантине (-210), 42 человека — в обсерваторе (-1).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за последние сутки снизился на 0,09 единицы и составляет на сегодня 0,66 единицы от норматива Роспотребнадзора. Эта цифра показывает, сколько человек в среднем заражает один заболевший COVID-19 до своей изоляции.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в Петербурге было выявлено 1387 новых случаев коронавируса. Скончались в Петербурге от COVID-19 за истекшие сутки 73 человека.