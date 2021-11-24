Берлин, , 13:09 — REGNUM Социал-демократическая партия Германии, «Зелёные» и Свободная демократическая партия опубликуют до конца текущего дня соглашение о создании коалиции в будущем правительстве Германии, сообщает Der Spiegel.

Бундестаг. Берлин

Отмечается, что соответствующий документ будет опубликован в 15:00 по местному времени (17:00 мск).

По данным издания, канцлером Германии станет кандидат от социал-демократов Олаф Шольц.

Напомним, ранее Focus Online сообщило, что сопредседатели немецкой партии «Союз 90 / Зелёные» Анналена Бербок и Роберт Хабек могут возглавить в новом правительстве МИД и министерство экономики и климата соответственно.

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