Усть-Илимск, Иркутская область, , 13:09 — REGNUM Как минимум, пятеро человек пострадали в Усть-Илимске Иркутской области во время планового ремонта на целлюлозно-бумажном комбинате «Илим». Об этом 24 ноября сообщает ТАСС на собственные источники в экстренных службах.

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Причиной ЧП стала разгерметизация кислородной магистрали.

К данному часу известно, что двое из пострадавших, доставленных в ожоговое отделение городской больницы Усть-Илимска, находятся в тяжелом состоянии, остальные — в среднем.

Как сообщало ИА REGNUM, АО «Группа «Илим» является одним из крупнейших предприятий в России по производству целлюлозы. В сентябре 2019 года предприятием в нарушение закона об охране атмосферного воздуха, осуществлялась эксплуатация пяти источников выбросов загрязняющих веществ без специальных установок по очистке газов.

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