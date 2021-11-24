Нарьян-Мар, 24 ноября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе высокоскоростного интернета со скоростью 100 мб/сек и выше для городской местности и 50 мб/сек для сельской местности в учреждениях культуры нет. Об этом ИА REGNUM заявила исполняющая обязанности руководителя окружного департамента образования, культуры и спорта культуры Лиана Храпова.

Marcelo Graciolli Нет интернета

По её словам, 27% учреждений подключены к сети через оптоволоконные линии связи, что позволяет работать в режиме онлайн и проводить прямые трансляции мероприятий.

Лиана Храпова также уточнила, что в Ненецком автономном округе работают 20 культурно-досуговых учреждений с сетью в 37 учреждений, одно музейное объединение в составе которого два сетевых учреждения и одна библиотека, имеющая 34 сетевых учреждения.