Махачкала, , 13:07 — REGNUM В Дагестане попала под следствие жительница города Махачкалы. Её подозревают в финансировании терроризма, сообщили 24 ноября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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Как установлено, 36-летняя женщина в начале 2019 года перечислила 120 тыс. рублей через посредника члену международной организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом подозреваемая достоверно знала, что денежные средства предназначены для обеспечения преступной деятельности незаконных вооруженных формирований в Сирийской Арабской Республике.

За совершенное преступление подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время следствие по делу продолжается.

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