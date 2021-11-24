Краснодар, 24 ноября 2021, 13:07 — REGNUM Генеральный директор «Газпром газораспределение Краснодар» и пятеро высокопоставленных сотрудников компании задержаны, сообщили 24 ноября в пресс-службе Следственного комитета России. Задержания проводились во взаимодействии с сотрудниками ФСБ России и УМВД России по Краснодарскому краю.
Задержанные подозреваются в получении вознаграждения от предпринимателей за подключение к газовым сетям жилой и коммерческой недвижимости и за согласование актов ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей на территории Краснодарского края.
Общая сумма коммерческого подкупа, по предварительным данным следователей, составила более 20 млн рублей.
В настоящее время следствие направило ходатайство в суд об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.