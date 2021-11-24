Краснодар, 24 ноября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Генеральный директор «Газпром газораспределение Краснодар» и пятеро высокопоставленных сотрудников компании задержаны, сообщили 24 ноября в пресс-службе Следственного комитета России. Задержания проводились во взаимодействии с сотрудниками ФСБ России и УМВД России по Краснодарскому краю.

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«В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексея Руднева, его заместителя в акционерном обществе Александра Савостьянова, а также заместителей директоров филиалов общества в городах Сочи, Геленджик, Анапа и Краснодар: Алексея Петрова, Олега Буткевича, Станислава Бариева и Константина Лютого. Они подозреваются в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ)», — уточнили в СК.

Задержанные подозреваются в получении вознаграждения от предпринимателей за подключение к газовым сетям жилой и коммерческой недвижимости и за согласование актов ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей на территории Краснодарского края.

Общая сумма коммерческого подкупа, по предварительным данным следователей, составила более 20 млн рублей.

В настоящее время следствие направило ходатайство в суд об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.