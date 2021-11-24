24 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

В своём современном положении наша страна не получит от Запада никаких работающих гарантий: ни безопасности, ни равноправного подхода в торгово-экономических делах. Путь к этим гарантиям лежит только через поражение Запада в его антироссийской линии.

Михаил Демурин, , 19:31 — REGNUM Выступая на форуме Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал несколько заметных внешнеполитических заявлений. В частности, он отметил, что «всё больше стран начинают понимать необходимость создавать страховочную сетку, создавать системы, которые не будут ставить их в зависимость от капризов, ненадежности, недоговороспособности наших западных коллег». Говорил он, как это можно понять, в развитие обсуждений, которые велись 18 ноября на расширенном заседании Коллегии МИД России с участием президента. Тогда, напомню, одной из высказанных Владимиром Путиным мыслей стала мысль о необходимости создания новой «системы гарантий безопасности России на западном направлении».

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Страховочная сетка» важна и нужна, и системы, которые защищали бы и нас, и наших союзников и партнёров от недоговороспособности стран Запада, хотелось бы иметь, — всё это так. Замечу, однако, что в своём выступлении на форуме РСПП Сергей Лавров перечислил много различных форматов, в которых Россия работает в последние годы и которые, в принципе, создавались с той же целью. Это СНГ, ЕАЭС (добавлю к нему ОДКБ), ШОС, БРИКС, другие. Они существуют, как я сказал, достаточно давно, но неудовлетворённость тем, как в их рамках Россия может защищать свои интересы, как следует из выступления президента на недавней коллегии МИД и из выступления Лаврова на форуме РСПП, остаётся. Лавров в положительном плане говорит о возможностях России на постсоветском пространстве, но давайте смотреть правде в глаза: авторитет и влияние нашей страны на нём падают. Иначе, приведу самый простой пример, не переходили бы Казахстан и Узбекистан с кириллицы на латиницу. Иначе бы не пришлось пускать Турцию на Кавказ. Иначе отношения с Украиной и Молдавией были бы другими. Иначе и Белоруссия давно стала бы нашим реальным союзником и, главное, стабильной страной.

Саммит ЕАЭС в Ереване Kremlin.ru

А упомянутые министром БРИКС и особенно тройка «Россия — Индия — Китай»? Разве есть те, кто не понимает, что США сумели свести значимость этих форматов как тех самых «страховочных сеток» почти к нулю?

Точно так же полностью исчерпала себя на западном и не только на западном направлении линия на умиротворение агрессора (это я применяю известный предвоенный термин уже в отношении не только Германии и её союзников, а в отношении совокупного Запада в лице НАТО). В своём современном положении наша страна не получит от Запада никаких работающих гарантий: ни безопасности, ни равноправного подхода в торгово-экономических делах, — это надо хорошо понимать. Путь к ним лежит только через поражение Запада в его антироссийской линии. Нанести ему полное поражение современной России не под силу. Но ощутимое промежуточное поражение мы просто обязаны ему нанести.

Вот это понимание и надо поставить во главу угла. Нам нужны не новые «сетки» и «системы», а усиление самой России и её напористые действия против Запада во всех регионах нашей планеты. Эти действия должны осуществляться в том числе в непосредственной близости от границ с США, где надо восстанавливать старые военно-политические союзы антиамериканской направленности, я имею в виду, в первую очередь, союз с Кубой, и создавать новые такие союзы. Тут наши партнёры — Венесуэла, Никарагуа, Мексика.

С другой стороны, надо всё более жёстко «прижимать» союзников США, действующих на наших границах — и экономически, и политически. Это уже делается в отношении американских прибалтийских сателлитов, Украины, Молдавии, и так же надо реагировать на все случаи пренебрежения интересами нашей страны, её граждан, русского населения на других направлениях. На Кавказе так на Кавказе, в Казахстане и Средней Азии так в Казахстане и Средней Азии.

Американские и украинские военные в ходе совместных учений на Яворовском полигоне в районе Львова U.S. Army Europe Images

Именно так и действует против нашей страны и тех, кто готов реально сотрудничать с ней, Запад. Эту стратегию и соответствующую тактику наших противников надо как минимум эффективно парировать.

Можно было бы в духе Александра III сказать, что главные опоры России — её армия и флот. Это, однако, не так: армия и флот не спасли то государство, которое их создавало и которому они до поры до времени служили, ни в 1917-м, ни в 1991 году. Главные опоры России — её народное хозяйство и её внутренняя стабильность, политическая и культурная сплочённость её населения, авторитет и, добавлю, разум её правителей. Как это ни печально констатировать, эти главные «сетки» и гарантии — особенно доверие к власти, и так подорванное насаждённым в нашей стране вопиющим социальным неравенством, — сегодня рушатся бездумными и возмущающими большинство граждан России карантинными мерами, усилением сегрегации и тотального цифрового контроля. Перед лицом возрастающей внешней угрозы дальше разобщать общество, отталкивать от президента патриотически настроенных граждан России — просто преступление.