Курск, 24 ноября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. В Курской области 24 ноября зарегистрировано 332 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на пять меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

Всего в регионе был выявлен 74 тыс. 561 заражённый коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 61 тыс. 536 пациентов, в том числе 201 — за последние сутки.

Скончались 1752 человека. Семь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. При этом в региональном оперативном штабе сообщают о 1767 летальных случаях.