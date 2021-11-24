Москва, , 13:10 — REGNUM Спутники связи и вещания «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» 12 декабря доставит на орбиту ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М». Об этом сообщает 24 ноября пресс-служба Роскосмоса.

Запуск ракеты запланирован на 12 декабря 2021 года в 15:09 мск с космодрома Байконур, утончили в организации. Ранее пуск «Протона-М» запланировали на 6 декабря, но перенесли из-за замечания, выявленном на разгонном блоке.

Как сообщало ИА REGNUM, телекоммуникационные спутники «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» должны были вывести на орбиту ещё в 2020 году. Их запуску помешала задержка производства, связанная с поздней поставкой необходимого оборудования из Италии.

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