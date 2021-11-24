Песков прокомментировал идею наказания для антипрививочников
Москва, 24 ноября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Ситуация, в которой врачи отговаривают пациентов вакцинироваться от COVID-19, является негативной. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
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«Очень плохо, когда врачи отговаривают пациентов от вакцины, когда жизни этих людей находятся в опасности. Это действительно плохо», — сказал Песков.
При этом, по его словам, решение о том, «нужно ли и как нужно за это наказывать», не является прерогативой Кремля.