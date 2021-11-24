Москва, 24 ноября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. На торгах 23 ноября доллар в моменте проколол отметку 75 руб. впервые с начала июля, чем привлек желающих зафиксировать прибыль на интересных уровнях, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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«В результате пара доллар/рубль откатилась в район 74,20 руб., в сегодня, 24 ноября, уже тестирует уровень 74 руб., осторожно развивая медвежью коррекцию.

Главная причина резкого отскока рубля заключается в проведении переговоров глав Генштабов России и США, которые позволили частично снять геополитическую напряженность на отечественном рынке, и принесли облегчение не только национальной валюте, но и фондовым площадкам.

Причем игрокам оказалось достаточно лишь сообщения о том, что стороны обсудили актуальные вопросы международной безопасности.

Безусловно, это не значит, что инвесторы перестанут держать руку на пульсе — сложности на геополитической арене никуда не исчезли, причем сразу по нескольким фронтам, и это будет ограничивать привлекательность наших активов в дальнейшем.

Вспомогательным фактором для «россиянина» также послужило улучшение ситуации на рынке нефти, где цены поднялись выше $81 за баррель.

США подтвердили начало продаж баррелей из своих резервов, но это повлекло покупки фьючерсов, поскольку рынок уже отыграл этот фактор еще во время неоднократных анонсов со стороны Вашингтона.

При этом отскок рубля вовсе не отменяет того факта, что давление на нашу валюту сохраняется и может вернуться с новой силой, прежде всего на фоне крепкого доллара, у которого могут оказаться новые козыри в рукаве.

До конца дня коррективы в динамику пары доллар/рубль может статистика из Штатов (как отраслевая, так и экономическая), а также протокол прошлого заседания ФРС.

В ближайшей перспективе котировки вряд ли смогут надолго уйти под уровень 74 руб., тогда как вероятность подъема к 74,50 руб. и выше сохраняется», — считает эксперт.

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