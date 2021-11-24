Москва, 24 ноября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Открытое письмо врачей, предложивших противникам вакцинации от COVID-19 лично посетить красные зоны медучреждений для того, чтобы лично увидеть пациентов с новым заболеванием, очень положительно оценивают в Кремле. Об этом 24 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«В курсе, оцениваем очень положительно», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врачи одиннадцати российских больниц, в том числе главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, направили открытое письмо политикам и артистам, критикующим принуждение к вакцинации от коронавируса.