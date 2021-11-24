Томск, 24 ноября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 249 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 24 ноября в региональном оперативном штабе.

Липецкаяобласть.рф Ковидный госпиталь

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

Всего в Томской области выявлено уже 54 334 носителя коронавируса, выздоровели 39 332 человека. За последние сутки список выздоровевших пополнился 21 фамилией.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября в Томской области выявили 258 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 26 человек.