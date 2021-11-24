Москва, 24 ноября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. В Кремле знают о написании письма врачей в адрес деятелей культуры и политики, придерживающихся антипрививочных позиций, с предложением посетить «красные» зоны с больными COVID-19. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

«В курсе [написания подобного письма]», — сказал Песков.

По его словам, Кремль оценивает данное письмо «очень положительно».