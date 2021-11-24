Стокгольм, , 13:06 — REGNUM Новоизбранный премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон 24 ноября заявила в ходе пресс-конференции, что она готова совершить «неожиданный шаг в шведской политике» — левое правительство будет управлять страной в соответствии с бюджетом правой оппозиции, передает телеканал SVT.

Флаг Швеции Pixabay.com

Она заявила журналистам, что, скорее всего, голосование по принятию бюджета Швеции на 2022 год сегодня, 24 ноября, закончится победой оппозиции. Однако она не расстраивается, поскольку, по ее оценке, она будет «в состоянии управлять страной», потому что изменения в бюджете оппозиции по сравнению с подготовленным ею законопроектом не столь радикальны.

«Я рассматриваю это как нечто, с чем я смогу работать», — не без энтузиазма заявила Андерссон.

Премьер-министр страны также отметила, что надеялась на поддержку «Центристов» при принятии бюджета, однако партия приняла иное решение.

Напомним, что правительство Швеции, которое не провело через парламент свой бюджет, как правило объявляет о проведении внеочередных выборов или уходит в отставку.

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