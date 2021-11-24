Мурманск, 24 ноября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. В Мурманской области темп заболеваемости ковидом среди лиц старше 65 лет за неделю снизился на 15,8%. Объятому корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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«Для изменения тенденции в сторону уменьшения заболеваемости среди старшей возрастной группы необходимо и дальше проводить работу по повышению охвата вакцинацией», — сказал глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Сергеев.

Как сообщало ИА REGNUM, врачи пригласили противников принудительной вакцинации в реанимации и морги.