Нальчик, 24 ноября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии обнаружены следы леопарда. Предварительное предположение ученых, что это один из представителей семейства переднеазиатского подвида леопарда, выпущенных в дикую природу в рамках проекта по восстановлению этой популяции хищников, не подтвердилось.

Переднеазиатский леопард

Выставленные в местах обитания леопарда фотоловушки показали, что обнаруженный в Кабардино-Балкарии самец — представитель дикой природы.

«Сравнение экспертами института проблем экологии и эволюции РАН рисунка на шкуре леопарда с пятнистыми паспортами уже выпущенных животных доказало, что этот леопард из дикой природы», — пишет РИА «Кабардино-Балкария».

По мнению специалистов Росзаповедцентра Минприроды России, его могло привлечь на Центральный Кавказ наличие самок. Двоих самок леопардов Волну и Агуру выпустили в дикую природу в 2018 году на территории Северной Осетии.