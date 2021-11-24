Барнаул, 24 ноября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. В Алтайском крае по состоянию на 24 ноября прививки от коронавируса получили 986 375 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост вакцинированных составил всего 11 449 человек. Такие данные приводит оперштаб.

Цитата из мф Про бегемота, который боялся прививок. реж Леонид Амальрик. 1966. СССР Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

Из общего числа привитых 133 532 жителей региона получили первую прививку (+889 за сутки). Число полностью привитых граждан составляет 814 060 человек (+6904 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 38 783 ревакцинированных (+937 за сутки).

Напомним, для достижения коллективного иммунитета Алтайскому краю необходимо прививать более 10 тысяч человек ежедневно.

Читайте также: В Алтайском крае резко упал интерес к вакцине от COVID-19