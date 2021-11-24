Москва, 24 ноября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. «Саммит за демократию», который организуют Соединённые Штаты Америки, это новая попытка поделить страны на хорошие и плохие. Россия негативно к этому относится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 ноября журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы негативно относимся, безусловно, к предстоящему мероприятию», — сказал Песков.

По его словам, США всё-таки пытаются провести новые разделительные линии, хотя в Москве в начале 1990-х годов «бились-бились» над тем, чтобы такие линии сокращать и убирать.

США, однако, снова предпочитают делить страны на хорошие и плохие в соответствии со своими представлениями, добавил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, США пригласили 110 стран и территорий на «Саммит за демократию», который пройдёт в декабре в режиме видеоконференции. России, Китая, Сербии, Турции и Венгрии среди приглашённых нет.

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