Москва, 24 ноября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — действительно пытка для молодежи, как, впрочем, и обычный экзамен является стрессовой ситуацией, но, то как организован ЕГЭ сейчас — это настоящая пытка и для учеников, и для родителей. Об этом заявила эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам образования, руководитель департамента образования Евразийского делового клуба Лариса Шеина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

«Говорить о том, что образование стало хуже можно откровенно. Я сама мать одиннадцатиклассника, я вижу, что происходит. Это все отвратительно, и ладно школы, но то, что касается колледжей, например, там, мне кажется, в большинстве случаев обучение происходит еще хуже, там вообще никакого обучения не происходит, профанация полная. Сейчас очень много проблем в системе образования. Это затрагивает все общество, поэтому подойти к этому нужно очень серьезно, тщательно проработать этот вопрос», — подчеркнула Шеина.

По её словам, общество находится в стрессе в последний год подготовки к ЕГЭ, и в особенности во время его проведения, но при этом не стоит категорично отвергать преимущества, которые есть у этого экзамена. Например, стоит оставить предоставляемую абитуриентам возможность подать заявления о поступлении в несколько вузов. Кроме того, и отмена ЕГЭ процесс непростой, должны быть проведены общественные обсуждения, выработан механизм.

Она также обратила внимание на вызванные переходом на дистанционные формы обучения проблемы: «Оно выявило ряд проблем, которые существуют в системе образования, она не готова к дистанционному обучению, даже в частичном его применении не готово, не готовы наши преподаватели, не готовы ученики».

Шеина указала на необходимость проанализировать применение ЕГЭ за весь прошедший период, четко выявить и откровенно предъявить обществу существующие проблемы. Помимо этого, необходимо предоставить учащимся право выбора способа проверки знаний и аттестации. Необходимо понимать, что, убирая с помощью ЕГЭ коррупционную составляющую, в тоже время, данный способ проверки знаний подвергает значительному стрессу и ребенка, и его родителей.

«По статистике мы видим, что многое зависит от того, как составлено задание в конкретном году. Мы видим, что учащиеся недополучают знаний в школе. У нас практически 80% учеников занимаются с репетиторами — полное безобразие. То, что было хорошего в советской школе — репетиторов практически не существовало в принципе до момента подготовки к поступлению в институт, а сейчас это поголовное явление. Вот этот вопрос и должно решать государство. Должна быть создана бесплатная платформа для всех учеников, чтобы они могли видеть там лучшие уроки. Сейчас же все вынуждены заниматься с репетиторами, а это огромные деньги, это еще и время, которое ребенок тратит помимо учебного. Эту проблему нужно решать, и не важно будет ЕГЭ или обычный экзамен. В школе практически прекратили давать знания, вот в чем вопрос», — заключила Шеина.

Напомним, что накануне глава СК Александр Бастрыкин призвал отменить ЕГЭ и возродить советскую школу образования.

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