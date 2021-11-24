Ярославль, 24 ноября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Председатель комиссии по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка муниципалитета Ярославля Олег Ненилин («Единая Россия») призвал мэра Ярославля Владимира Волкова добровольно уйти в отставку.

City-yaroslavl.ru Олег Ненилин

Неожиданное заявление Ненилин сделал на заседании муниципалитета 24 ноября. Причиной депутат назвал отсутствие конструктивного взаимодействия между представительной властью (депутатами муниципалитета) и мэрией.

«Последние наши предложения встречают активное сопротивление. Последние публичные слушания показывают, что диалога нет. Мы говорили работать в команде, а получается, что мы как на футбольном поле работаем в двух разных командах, друг против друга. И вопросы, которые должны решаться в течение недели или месяца, у нас решаются, к сожалению, уже годами. Несколько примеров приведу. Два года назад приняли решение о развитии системы «Безопасный город», сегодня при реализации нам дает заключение департамент финансов о том, что это не входит в полномочия местного самоуправления. Более года мы просим установить механизм финансирования территориального местного самоуправления. Сегодня нам говорят, что это тоже не входит в вопросы местного значения. Решение об установлении доски почета приняли три года назад, причем совместно с мэрий было общее наше решение не реализовано», — рассказал Олег Ненилин.

Олег Ненилин предложил мэру Ярославля Владимиру Волкову добровольно подать в отставку.

«С большим уважением отношусь к Владимиру Михайловичу как к человеку, но как руководителя прошу его сложить свои полномочия. И предоставить возможность жителям города и новому руководителю области выбрать между тем, чтобы выразить доверия нашей совместной работе или выбрать иной путь. В знак солидарности я готов вместе с Владимиром Михайловичем сложить свои полномочия. Соответствующее заявление мной сегодня подготовлено, прошу его рассмотреть в установленном порядке, в случае, если Владимир Михайлович такое же заявление предоставить в муниципалитет», — сказал депутат муниципалитета Ярославля Олег Ненилин.

Олег Ненилин не относится к числу постоянных критиков мэра Ярославля. Тем более неожиданно звучит его заявление. Пока что мэр никак не отреагировал на заявление депутата.