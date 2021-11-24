Рязань, 24 ноября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. В Рязанской области 24 ноября подтверждено 248 новых случаев заражения коронавирусом, что на два меньше, чем выявлено суткам ранее. Общее количество носителей инфекции превысило 54 тысячи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Зарегистрировано 18 летальных исходов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,46%. Всего в Рязанской области выявлено 54 068 носителей коронавируса. Справились с заражением 44 407 человек, из них 136 — выписаны за минувшие сутки.

По данным федерального оперштаба, в летальной статистике пациентов с COVID-19 на 24 ноября 1 852 записи.