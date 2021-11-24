Нарьян-Мар, 24 ноября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе за последние 10 лет дома культуры и библиотеки не сокращались, «оптимизация» культуры не проводится». Об этом ИА REGNUM заявила исполняющая обязанности руководителя окружного департамента образования, культуры и спорта культуры Лиана Храпова.

Библиотека

Она отметила, что на территории региона работает Музейное объединение Ненецкого автономного округа, в состав которого входят Ненецкий краеведческий и Историко-культурный и ландшафтный музей-заповедник «Пустозерск» с памятником федерального значения «Пустозерское городище». Также в регионе есть Ненецкая центральная библиотека имени А.И. Пичкова с 33 филиалами в сельской местности, этнокультурный центр Ненецкого автономного округа и 20 учреждений культурно-досуговой сферы. С декабря 2018 года, в рамках заключенного соглашения с Фондом кино, введен в эксплуатацию кинозал.