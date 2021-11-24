Ульяновск, 24 ноября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Ульяновская область по итогам октября вошла в группу регионов-лидеров по темпам цифровой трансформации, заняв восьмое место. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам совещания с представителями федеральных и региональных органов власти под председательством вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

Анна Новикова ИА Красная Весна Цифровизация

На совещании обсудили вопросы цифровизации контрольной деятельности и ЖКХ, ход перевода в электронный формат социально значимых региональных и муниципальных услуг. Было отмечено, что Министерство цифрового развития работает над полным переходом на электронное взаимодействие с бизнесом.

В перспективе типовое решение будет переведено на платформу «ГосТех» для получения данных дистанционного контроля. Дмитрий Чернышенко добавил, что одной из наиболее сложных сфер для цифровизации является ЖХК, напомнив, что жителям должны быть понятны и прозрачны все процессы в коммунальном хозяйстве. Был приведён опыт Подмосковья с внедрением системы контроля вывоза мусора, проекты по онлайн-оплате и электронному голосованию при проведении общих собраний жильцов.

Отмечается, что по итогам октября среди регионов Поволжья в десятку лидеров по темпам цифровой трансформации вошли Ульяновская область, которая заняла восьмое место, и идущая следом Татария.

Власти подчёркивают, что в Ульяновской области ведётся активная работа по внедрению цифровых решений в различных сферах деятельности. Так, в семи медицинских учреждениях внедрены системы по анализу компьютерных томограмм лёгких, на базе ГУЗ ЦК МСЧ запустили проект по заполнению медицинской документации с помощью голоса.

По словам директора Агентства технологического развития Ульяновской области Вадима Павлова, стоит задача «обеспечить максимальную оперативность и эффективность внедрения» цифровых сервисов «во все сферы жизни».

Исполняющая обязанности директора ОГКУ «Правительство для граждан» Светлана Опёнышева добавила, что одним из направлений цифровой трансформации является вывод массовых социально значимых сервисов на портал госуслуг. Она напомнила, что в 2021 году в Ульяновской области появилась возможность в электронном виде оформить субсидию на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, разрешение на проведение земляных работ, компенсацию расходов на технические средства реабилитации. Всего с начала года на портал выведено 75 услуг из числа социально значимых, до конца года планируется ещё 13.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах утверждены стратегии цифровой трансформации, в которых предусмотрена реализация свыше 4,6 тыс. проектов. В каждом субъекте цифровизацией охвачено не менее десяти направлений. Среди них ключевыми являются предоставление государственных услуг и переход на современную ИТ-инфраструктуру.