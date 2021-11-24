Барнаул, 24 ноября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 24 ноября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 6997 человек, причём вторые сутки подряд в сводку вносят по 30 погибших.

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Суточный прирост выявленных зараженных повысился до 530. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 100 902 человека. Вместе с тем, новый вирус победили 71 918 человек (+564 за сутки).

Тяжелобольных в крае насчитывается 781 (-20 за сутки), из них 292 подключены к аппаратам ИВЛ (-6 за сутки). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (20 904 человека, +87 за сутки) и ОРВИ (70 499 человек, +411 за сутки).

Что касается заразившийся коронавирусом с начала учебного года детей, то их за сутки их стало больше на 37 (всего 3221). Количество тестирований с учётом повторных исследований составило всего 10 785 (+2350 за минувшие сутки).

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