Кишинёв, 24 ноября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну не поддержал предложение Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) снизить на 20% тарифы на газ для населения. Об этом он сообщил на брифинге.

Nao24.ru Нет газа

«НАРЭ учитывало среднюю цену на газ в 2021 году. Но, если следовать по этому пути, то в январе 2022 году тариф должен будет возрасти до 13 леев», — сказал министр.

Он заявил, что в правительстве выступают за то, чтобы тариф сохранялся длительное время. В ноябре была утверждена стоимость газа для населения по 11,08 леев (около 46 руб.) за кубометр на 14 месяцев.

Напомним, новые условия контракта на поставку газа из России в Молдавию предусматривают плавающую цену. В ноябре она составила $450 за 1 тысячу кубометров. Когда на декабрь была установлена цена в размере $307,99 за 1 тысячу кубометров, в НАРЭ предложили снизить тариф для жителей с 11,08 до 8,81 леев (около 36 руб.) за кубометр.