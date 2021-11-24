Ишим, Тюменская область, 24 ноября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. В Тюменской области взят под стражу водитель автобуса из Нижегородской области, из-за которого погибли два студента. Его отправили в следственный изолятор до 19 января 2022 года включительно, сообщает объединённая пресс-служба региональной судебной системы.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Установлено, что утром 20 ноября автобус KING LONG XMQ 6120 C без государственного регистрационного знака на 541-м километре дороги Челябинск — Новосибирск выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «ВАЗ — 21 102». В результате аварии погибли водитель и пассажир легкового автомобиля — студенты из Бердюжья.

В ходатайстве о заключении обвиняемого под стражу следователь указал причины — водитель автобуса проживает в другом регионе, разведён, не имеет детей и постоянного источника дохода. Следствие полагает, что в таких обстоятельствах он может скрыться от органов. Суд удовлетворил данное ходатайство.