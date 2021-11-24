Санкт-Петербург, 24 ноября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Законодательное собрание Петербурга 24 ноября приняло в третьем чтении проект бюджета города на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 гг., передает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Грук, ИА Красная Весна Бюджет

Перед итоговым голосованием депутат от партии «Яблоко» Александр Шишлов заявил о поддержке политического решения губернатора об отказе от так называемой депутатской поправки: «Фракция «Яблоко» приветствует это решение и расценивает этот шаг губернатора Беглова как одно из самых значительных положительных политических решений в Санкт-Петербурге за многие годы».

Депутат также заявил, что фракция «Яблоко» в этот раз, вопреки традиции, не будет голосовать против бюлджета, а просто воздержится. В заключение Шишлов добавил: «Яблоко» окажет губернатору Беглову и руководителю Законодательного собрания всемерную поддержку в практической реализации антикоррупционной бюджетной политики».

Напомним, что поправки, предложенные депутатами ЗакСа во втором чтении, были отклонены. Была одобрена только поправка губернатора.

За принятие бюджета в целом проголосовал 41 депутат, воздержались — 7, против проголосовал только один парламентарий.

Отметим, что согласно проекту параметры бюджета выглядят следующим образом: доходы города в 2022 году составят 890,8 млрд рублей, расходы — 971,5 млрд рублей, дефицит бюджета — 80,7 млрд рублей.

Документ уйдет на подписание губернатору Санкт-Петербурга после окончательных доработок не позднее 26 ноября.