Барселона, Испания, 24 ноября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Министр образования Каталонии Жозеп Гонсалес-Камбрай направил директорам образовательных центров региона письмо, в котором призвал их игнорировать постановление, обязывающее школы преподавать не менее 25% уроков на кастильском (испанском) языке. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на письмо чиновника.

Иван Шилов ИА REGNUM Каталония

Министр направил письмо директорам 5 108 каталонских школ после решения Верховного суда Испании не принимать к рассмотрению апелляцию, поданную Женералитатом на постановление Высшего суда юстиции Каталонии, который обязал местные власти обеспечить преподавание на кастильском языке, по крайней мере, в 25% уроков в школах.

Отмечается, что решение Верховного суда Испании является окончательным.